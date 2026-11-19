Emily Silva Matias venceu três das quatro lutas que disputou no XXIII Meeting Interestadual Interclubes, realizado em Santa Catarina, e ficou entre as melhores atletas de sua categoria

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A jovem judoca Emily Silva Matias, de 11 anos, colocou Cotia no pódio do XXIII Meeting Interestadual Interclubes. No último sábado (14), a atleta conquistou a medalha de bronze na competição, realizada em São José, em Santa Catarina.

Considerado um dos torneios mais disputados das categorias de base, o evento reuniu atletas de São Paulo, Santa Catarina e Paraná. A participação é restrita aos quatro melhores judocas de cada estado, classificados por meio de seletivas. Emily garantiu sua vaga em 24 de outubro, durante a seletiva estadual, e passou a integrar a delegação paulista.Representante da Academia Kohara, a cotiana enfrentou uma chave competitiva e disputou quatro lutas. Com três vitórias e apenas uma derrota, garantiu o terceiro lugar em sua categoria.A trajetória de Emily no judô começou aos 7 anos. Desde então, o esporte se tornou uma paixão e também parte de um grande objetivo: chegar aos Jogos Olímpicos e representar o Brasil nas principais competições internacionais.Para viabilizar a viagem a Santa Catarina, a atleta contou com o apoio financeiro de pessoas da comunidade, além do incentivo da família e dos professores. Emocionada com a conquista, ela fez questão de agradecer a quem contribuiu para sua participação no torneio.afirmou.Com a medalha de bronze, Emily retorna aos treinos na Academia Kohara motivada para os próximos desafios e em busca de seu sonho de se tornar uma atleta olímpica.