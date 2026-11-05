Dupla é flagrada pichando comércio durante a madrugada em Cotia; veja VÍDEO

Um dos homens pintava a fachada enquanto o outro vigiava a movimentação da rua; mesmo após serem filmados por um motorista, eles retornaram para continuar a ação
|Imagens concedidas ao Cotia & Cia
Dois homens foram flagrados pichando a fachada de um estabelecimento comercial durante a madrugada desta quinta-feira (5), em Cotia. A ocorrência aconteceu por volta das 3h, na loja Super Car, localizada na Avenida Professor José Barreto, nº 1955, ao lado do Colégio Pedro Casemiro.
Imagens de câmeras de segurança mostram um dos indivíduos utilizando uma lata de tinta spray para fazer inscrições na porta metálica do comércio, enquanto o outro permanece nas proximidades, aparentemente vigiando a movimentação da rua.
Em outro registro, um veículo que passava pelo local flagra a ação e registra os responsáveis em vídeo. No entanto, mesmo após serem filmados, os homens não demonstraram preocupação. Eles chegaram a deixar o estabelecimento, mas retornaram pouco depois para continuar a pichação e atingir o restante da fachada (veja o vídeo no final da reportagem).
|Porta do comércio amanheceu pichada. Foto encaminhada ao Cotia & Cia
A filha do proprietário afirmou ao Cotia & Cia que não é a primeira vez que o comércio enfrenta problemas de segurança. O estabelecimento já foi alvo de roubo anteriormente.
A situação, segundo ela, provoca prejuízos e insegurança para a família, que pede mais atenção das autoridades e reforço da segurança na região. “São situações que geram prejuízos, insegurança e indignação para quem trabalha diariamente”, relatou.
A situação, segundo ela, provoca prejuízos e insegurança para a família, que pede mais atenção das autoridades e reforço da segurança na região. “São situações que geram prejuízos, insegurança e indignação para quem trabalha diariamente”, relatou.
Veja as imagens abaixo: