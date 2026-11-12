Cotia realiza último mutirão de emprego do ano com 400 vagas na semana que vem

Ação promovida pela Prefeitura reúne cerca de 20 empresas da cidade e região e oferece oportunidades em áreas como produção, logística, limpeza e administração, além de vagas para jovens aprendizes
|Foto: Prefeitura de Cotia
Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho terá uma nova chance na próxima segunda-feira (16), em Cotia. A Prefeitura realiza o último Mutirão do Emprego de 2026, com a oferta de 400 vagas para candidatos com diferentes níveis de escolaridade.
Promovida por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, a iniciativa contará com a participação de aproximadamente 20 empresas da cidade e da região, que estarão no local realizando atendimentos e processos de recrutamento e seleção.
As oportunidades abrangem diferentes setores, como produção, logística, limpeza e áreas administrativas, entre outros. Também haverá vagas destinadas a jovens aprendizes.
O atendimento será realizado das 9h às 14h, no Ginásio Municipal de Esportes, localizado na Rua Ouro, s/nº, no Jardim Nomura.
Os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais e currículo atualizado. A proposta do mutirão é aproximar trabalhadores das empresas contratantes e facilitar o acesso às oportunidades disponíveis no mercado de trabalho.
Serviço
Evento: Último Mutirão do Emprego de 2026
Data: Segunda-feira, 16 de novembro
Horário: Das 9h às 14h
Local: Ginásio Municipal de Esportes
Endereço: Rua Ouro, s/nº, Jardim Nomura, Cotia
Vagas: 400 oportunidades, incluindo jovem aprendiz
Documentos: Documentos pessoais e currículo atualizado