Cotia realiza último mutirão de emprego do ano com 400 vagas na semana que vem

Ação promovida pela Prefeitura reúne cerca de 20 empresas da cidade e região e oferece oportunidades em áreas como produção, logística, limpeza e administração, além de vagas para jovens aprendizes

Foto: Prefeitura de Cotia

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho terá uma nova chance na próxima segunda-feira (16), em Cotia. A Prefeitura realiza o último Mutirão do Emprego de 2026, com a oferta de 400 vagas para candidatos com diferentes níveis de escolaridade.

Promovida por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, a iniciativa contará com a participação de aproximadamente 20 empresas da cidade e da região, que estarão no local realizando atendimentos e processos de recrutamento e seleção.As oportunidades abrangem diferentes setores, como produção, logística, limpeza e áreas administrativas, entre outros. Também haverá vagas destinadas a jovens aprendizes.O atendimento será realizado das 9h às 14h, no Ginásio Municipal de Esportes, localizado na Rua Ouro, s/nº, no Jardim Nomura.Os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais e currículo atualizado. A proposta do mutirão é aproximar trabalhadores das empresas contratantes e facilitar o acesso às oportunidades disponíveis no mercado de trabalho.Evento: Último Mutirão do Emprego de 2026Data: Segunda-feira, 16 de novembroHorário: Das 9h às 14hLocal: Ginásio Municipal de EsportesEndereço: Rua Ouro, s/nº, Jardim Nomura, CotiaVagas: 400 oportunidades, incluindo jovem aprendizDocumentos: Documentos pessoais e currículo atualizado