Associação de Delegados sai em defesa de Mônica Gamboa após críticas à prisão de Eric Conrado

A ADPESP afirma que Mônica Gamboa atuou de maneira técnica e seguindo práticas de gestão de crise, mantendo diálogo com familiares e com a advogada do investigado para viabilizar sua apresentação e prisão.Segundo a entidade, o investigado foi preso, algemado e conduzido sob custódia policial, conforme determina a legislação brasileira. A associação também sustenta que a ordem judicial foi integralmente cumprida.Um dos pontos enfatizados na nota é a estratégia utilizada pelas equipes policiais durante a ocorrência. Para a ADPESP, a condução da abordagem permitiu alcançar o objetivo sem a necessidade de uma intervenção que poderia representar riscos maiores aos envolvidos.A entidade afirma ainda que, entre a notícia sobre o caso e a efetivação da prisão, foram 26 horas de trabalho e dedicação dos policiais civis responsáveis pela investigação.O comunicado também defende que eventuais questionamentos sobre procedimentos institucionais sejam tratados pelos canais administrativos e legais apropriados, e não por meio da divulgação pública de informações que, segundo a associação, possam estar descontextualizadas ou ser inverídicas.A ADPESP afirma que não aceitará condutas que, em sua avaliação, atinjam a dignidade funcional dos delegados de polícia ou prejudiquem o exercício de suas atribuições legais. Ao final, manifesta solidariedade a Mônica Gamboa e aos policiais civis que participaram da ocorrência.A manifestação ocorre após a divulgação de imagens da prisão de Eric Conrado, realizada na noite de 4 de novembro, na região do Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo.No vídeo que circulou nas redes sociais (veja abaixo), a delegada aparece conversando com o investigado, pedindo que ele mantenha a calma e afirmando que ele ficaria sozinho em uma cela. Em outro momento, ela auxilia a mãe dele a organizar uma mala com roupas que seriam levadas à prisão.