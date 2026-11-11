Associação de Delegados sai em defesa de Mônica Gamboa após críticas à prisão de Eric Conrado

Em nota, entidade repudiou ataques pessoais à delegada e afirmou que a prisão foi conduzida com técnica e dentro da legalidade; Corregedoria apura a atuação policial
|Imagens: Redes sociais
A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP) divulgou uma nota pública em defesa da delegada Mônica Resende Gamboa, titular da Delegacia de Polícia de Cotia, após a repercussão do vídeo que mostra a abordagem policial durante a prisão de Eric Conrado Alves de Almeida, investigado pelas mortes da advogada Anna Gabriela Faria Lima, de 29 anos, e do filho dela, Raphael, de 6 anos.
No comunicado (veja abaixo), assinado pelo presidente da entidade, André Santos Pereira, a associação manifesta repúdio aos ataques pessoais, manifestações de escárnio e tentativas de desqualificação profissional dirigidas à delegada em razão da condução da prisão.
A ADPESP afirma que Mônica Gamboa atuou de maneira técnica e seguindo práticas de gestão de crise, mantendo diálogo com familiares e com a advogada do investigado para viabilizar sua apresentação e prisão.
Segundo a entidade, o investigado foi preso, algemado e conduzido sob custódia policial, conforme determina a legislação brasileira. A associação também sustenta que a ordem judicial foi integralmente cumprida.
Associação destaca estratégia adotada na prisão
Um dos pontos enfatizados na nota é a estratégia utilizada pelas equipes policiais durante a ocorrência. Para a ADPESP, a condução da abordagem permitiu alcançar o objetivo sem a necessidade de uma intervenção que poderia representar riscos maiores aos envolvidos.
A entidade afirma ainda que, entre a notícia sobre o caso e a efetivação da prisão, foram 26 horas de trabalho e dedicação dos policiais civis responsáveis pela investigação.
O comunicado também defende que eventuais questionamentos sobre procedimentos institucionais sejam tratados pelos canais administrativos e legais apropriados, e não por meio da divulgação pública de informações que, segundo a associação, possam estar descontextualizadas ou ser inverídicas.
A ADPESP afirma que não aceitará condutas que, em sua avaliação, atinjam a dignidade funcional dos delegados de polícia ou prejudiquem o exercício de suas atribuições legais. Ao final, manifesta solidariedade a Mônica Gamboa e aos policiais civis que participaram da ocorrência.
Corregedoria apura atuação policial
A manifestação ocorre após a divulgação de imagens da prisão de Eric Conrado, realizada na noite de 4 de novembro, na região do Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo.
No vídeo que circulou nas redes sociais (veja abaixo), a delegada aparece conversando com o investigado, pedindo que ele mantenha a calma e afirmando que ele ficaria sozinho em uma cela. Em outro momento, ela auxilia a mãe dele a organizar uma mala com roupas que seriam levadas à prisão.
A abordagem gerou questionamentos nas redes sociais sobre o tratamento dispensado ao investigado, que estava foragido e era procurado internacionalmente.
Em resposta à repercussão, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a Corregedoria Geral da Polícia Civil apura a atuação das equipes que participaram da prisão. A pasta afirmou que eventuais irregularidades identificadas serão responsabilizadas.
A própria delegada também se manifestou publicamente, defendendo a condução da ocorrência. Em publicação nas redes sociais (veja abaixo), afirmou que não precisa recorrer à violência para demonstrar autoridade e que sua atuação é pautada pela técnica e pelo respeito à legislação.
|Publicação feita nos stories do Instagram
Relembre o caso
Anna Gabriela Faria Lima, de 29 anos, e o filho Raphael, de 6, foram encontrados mortos em 3 de novembro, dentro da residência onde moravam, na Estrada Manoel Lajes do Chão, em Cotia.
O principal investigado é Eric Conrado Alves de Almeida, de 41 anos, ex-companheiro de Anna. Segundo as informações divulgadas durante a investigação, ele teria confessado o crime a um escritório de advocacia de Campinas e indicado o endereço onde estavam os corpos.
Após a localização das vítimas, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária de Eric, que foi autorizada pela Justiça. Ele foi localizado e preso na noite de 4 de novembro, no Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo, após ser incluído na lista de procurados da Interpol.
O caso é investigado como feminicídio, pela morte de Anna, e vicaricídio, pela morte de Raphael, crime caracterizado pelo assassinato de um filho ou outro familiar com o objetivo de atingir, controlar ou causar sofrimento à mulher.