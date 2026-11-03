Ciclista morre após ser atingido por carreta que tombou no Rodoanel

Motorista do caminhão ficou ferido e foi encaminhado ao hospital; acidente aconteceu nesta terça-feira (3)
|Foto: Artesp
Um ciclista morreu na manhã desta terça-feira (3) após ser atingido por uma carreta Scania R450 que tombou no Rodoanel, em Barueri.
Segundo informações da concessionária responsável pelo trecho, o caminhão trafegava pela faixa 3 do ramo F quando o motorista perdeu o controle da direção, por motivos ainda não esclarecidos. Com o tombamento, a carreta caiu sobre o ciclista, que morreu no local.
O motorista da carreta sofreu ferimentos moderados e foi socorrido por uma equipe de atendimento, sendo encaminhado ao hospital.
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária e da perícia. O corpo da vítima foi retirado após a carreta ser destombada, por volta das 13h40.
Durante a tarde, houve ainda um princípio de incêndio na carga, que foi controlado pelas equipes da concessionária. Uma faixa chegou a ser interditada por cerca de 15 minutos.