Celebração terá atividades gratuitas entre os dias 23 e 28 de novembro, incluindo rodas de conversa sobre a história e as tradições do distrito de Cotia

Foto: Vagner Santos

O Distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, completa 82 anos no dia 30 de novembro. Para celebrar a data, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, preparou uma programação especial com atividades culturais, encontros e uma caminhada comemorativa.