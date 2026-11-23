Celebração terá atividades gratuitas entre os dias 23 e 28 de novembro, incluindo rodas de conversa sobre a história e as tradições do distrito de Cotia
|Foto: Vagner Santos
O Distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, completa 82 anos no dia 30 de novembro. Para celebrar a data, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, preparou uma programação especial com atividades culturais, encontros e uma caminhada comemorativa.
A principal atividade acontece no sábado (28), com o evento “Caucaia em Movimento”. A concentração será a partir das 8h, na Praça dos Romeiros, com saída prevista para as 9h. Os participantes seguirão em caminhada até a Estação Ferroviária, um dos marcos históricos do distrito, e retornarão à praça, onde haverá atividades gratuitas e apresentações culturais.
A participação na caminhada é gratuita e aberta ao público, mas exige inscrição prévia neste link.
Valorização da história e das tradições
A programação também inclui rodas de conversa organizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, com o objetivo de resgatar a memória de Caucaia do Alto e valorizar as pessoas que ajudaram a construir a identidade do distrito.
Os encontros serão realizados no Centro Humanizado de Proteção Social, na Rua Benedito Ferreira das Dores, e abordarão temas como a implantação da estação ferroviária, o desenvolvimento da região e as tradições culturais locais.
Confira a programação:
23/11, às 14h: sessão de cinema com o filme “Mágoas de Caboclo”, estrelado por Mazzaropi.
24/11, às 14h: roda de conversa sobre a implantação da estação ferroviária de Caucaia do Alto e o desenvolvimento do distrito.
26/11, às 14h: roda de conversa sobre as tradições e a cultura local.
Local: Centro Humanizado de Proteção Social – Rua Benedito Ferreira das Dores, Caucaia do Alto.
28 de novembro – Caucaia em Movimento
8h: concentração na Praça dos Romeiros.
9h: saída para caminhada até a Estação Ferroviária, com retorno à praça.
Local: Avenida Roque Celestino Pires, região central de Caucaia do Alto.
A programação é gratuita.