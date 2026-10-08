Parque em Cotia celebra Dia das Crianças com brincadeiras, arte e contato com a natureza

Atividades gratuitas entre 12 e 18 de outubro incluem brincadeiras tradicionais, oficinas de arte, observação da fauna e ações de plantio

Foto: Divulgação

O Parque Jequitibá, em Cotia, terá uma programação especial e gratuita para celebrar o Dia das Crianças. Entre os dias 12 e 18 de outubro, crianças e famílias poderão participar de atividades que unem diversão, criatividade e contato com a natureza.



Serviço



Parque Jequitibá – Cotia



📍 Rua Sapucaí, 320-776, Gramado, Cotia – SP

📍 Outra portaria: Rua Savério Quadrio, 621 – Raposo Tavares, São Paulo

📞 Telefone: (11) 4613-6651



Programação: de 12 a 18 de outubro

Entrada: gratuita



Os horários das atividades podem variar conforme a programação do parque e a capacidade de cada espaço.

A programação começa no dia 12 de outubro, feriado e Dia das Crianças, com um circuito de brincadeiras tradicionais, incluindo atividades com corda acompanhadas de cantigas.Entre os dias 13 e 15 de outubro, a biblioteca do parque recebe o projeto Arte no Parque, que vai disponibilizar materiais como papel, tinta, canetinhas, lápis e elementos naturais para que as crianças possam soltar a criatividade e produzir suas próprias obras.No dia 16, a programação ganha um caráter de aventura e educação ambiental com uma caminhada utilizando binóculos para observação da fauna. A atividade permite que os participantes explorem o parque e conheçam melhor os animais que vivem na área.Já nos dias 17 e 18, as crianças poderão colocar a mão na terra em atividades de plantio de suculentas, que poderão ser levadas para casa, além da confecção de bombas de sementes, pequenas estruturas feitas com sementes e materiais naturais que podem ser utilizadas para ajudar no plantio.A programação faz parte de uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) para celebrar o Dia das Crianças nos parques urbanos do Estado de São Paulo. Entre os dias 10 e 18 de outubro, unidades da capital e da região metropolitana terão atividades gratuitas voltadas à diversão e à educação ambiental.A proposta é aproveitar os espaços verdes como ambientes de convivência e aprendizado, aproximando as crianças de temas como fauna, flora, biodiversidade, preservação ambiental, reciclagem e cuidado com as plantas.Além do Parque Jequitibá, participam da programação unidades como os parques Gabriel Chucre, em Carapicuíba; Ecológico da Várzea do Embu-Guaçu; Nascentes do Tietê, em Salesópolis; e Chácara da Baronesa, em Santo André.