Linhas de ônibus de Cotia têm atrasos após acidente com carreta na Raposo Tavares

A Viação Raposo Tavares informou que os coletivos estão realizando desvios pela Estrada do Furquim, passando pelo Animália Park, por causa da interdição da pista no sentido interior.



Em comunicado, a empresa pediu a compreensão dos passageiros e orientou que acompanhem as atualizações pelos canais oficiais. Segundo a viação, as mudanças nos itinerários permanecem até que as autoridades responsáveis liberem a pista.

O acidente aconteceu na altura do km 37, quando a carreta ficou atravessada na rodovia, em formato de “L”., enquanto outras caixas de refrigerantes ficaram espalhadas pela pista.A ocorrência levou à interdição total das faixas no trecho, prejudicando o trânsito de motoristas e o transporte coletivo.Segundo nota enviada pela Motiva Sorocabana ao Cotia & Cia, o Centro de Controle Operacional da concessionária foi acionado às 7h06. O Corpo de Bombeiros também foi mobilizado e estava no local desde as 7h22.A concessionária informou o registro de duas vítimas: uma pessoa saiu ilesa e outra sofreu ferimentos leves e foi encaminhada à UPA Atalaia, em Cotia.Na atualização divulgada pela empresa, a pista permanecia bloqueada no sentido São Paulo, com congestionamento de três quilômetros. A concessionária orientou os motoristas a respeitarem a sinalização e informou que seguia trabalhando para normalizar o tráfego.