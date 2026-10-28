Linhas de ônibus de Cotia têm atrasos após acidente com carreta na Raposo Tavares

Neto Rossi

Acidente aconteceu no km 37, envolveu um automóvel e deixou uma pessoa com ferimentos leves; pista foi totalmente interditada

Foto: TV Globo 


A Viação Raposo Tavares informou que os coletivos estão realizando desvios pela Estrada do Furquim, passando pelo Animália Park, por causa da interdição da pista no sentido interior.

Em comunicado, a empresa pediu a compreensão dos passageiros e orientou que acompanhem as atualizações pelos canais oficiais. Segundo a viação, as mudanças nos itinerários permanecem até que as autoridades responsáveis liberem a pista.

Imagem: Redes sociais

O acidente aconteceu na altura do km 37, quando a carreta ficou atravessada na rodovia, em formato de “L”. Parte da carga caiu sobre um automóvel que trafegava pelo local, enquanto outras caixas de refrigerantes ficaram espalhadas pela pista.

A ocorrência levou à interdição total das faixas no trecho, prejudicando o trânsito de motoristas e o transporte coletivo.

Segundo nota enviada pela Motiva Sorocabana ao Cotia & Cia, o Centro de Controle Operacional da concessionária foi acionado às 7h06. O Corpo de Bombeiros também foi mobilizado e estava no local desde as 7h22.

A concessionária informou o registro de duas vítimas: uma pessoa saiu ilesa e outra sofreu ferimentos leves e foi encaminhada à UPA Atalaia, em Cotia.

Na atualização divulgada pela empresa, a pista permanecia bloqueada no sentido São Paulo, com congestionamento de três quilômetros. A concessionária orientou os motoristas a respeitarem a sinalização e informou que seguia trabalhando para normalizar o tráfego.


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