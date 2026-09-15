Vereador de Cotia, Alexandre Frota voltará a atuar na Globo após quase 30 anos

Ator foi escalado para a sexta temporada de ‘Arcanjo Renegado’, do Globoplay; ele interpretará um personagem ligado ao universo político

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O ator e vereador de Cotia Alexandre Frota voltará a atuar na Globo. Após quase três décadas longe da dramaturgia da emissora, ele foi escalado para a sexta temporada de “Arcanjo Renegado”, série do Globoplay.



Retorno à dramaturgia



Apesar do longo período distante das novelas e séries da Globo, Frota não ficou completamente afastado da televisão. Seu último trabalho como ator havia sido em 2017, quando participou do programa “A Praça É Nossa”, do SBT.



Na política, foi eleito deputado federal por São Paulo em 2018. Após não conseguir a reeleição em 2022, voltou a disputar uma eleição em 2024 e conquistou uma vaga como vereador de Cotia.



O reencontro com a Globo ocorreu antes da nova escalação. Em 2025, Frota participou do “Batalha do Lip Sync”, do “Domingão com Huck”, em uma disputa contra Eri Johnson. Na ocasião, apareceu como ele mesmo.



Agora, o retorno será para a ficção, com a participação na sexta temporada de “Arcanjo Renegado”.

Quase três décadas longe da dramaturgia da Globo



A trajetória de Alexandre Frota na Globo começou ainda nos anos 1980. O ator participou de produções como “Roque Santeiro”, “Sassaricando” e “Top Model”, além de integrar o elenco de “Malhação”.



Na sexta temporada de “Arcanjo Renegado”, Frota estará entre as novidades do elenco. Mell Muzzillo também entrará para a produção, interpretando uma policial, enquanto Wilson Rabelo, que vive Camilo, terá maior espaço na história.



Antes da sexta temporada, o Globoplay deve lançar a quinta temporada da série no fim deste ano. Os novos episódios terão entre os principais acontecimentos uma disputa pelo comando do governo do Rio de Janeiro.

Frota interpretará um personagem ligado ao universo político: um secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. As gravações da nova temporada estão previstas para começar em outubro.Atualmente vereador de Cotia, Frota mantém o mandato parlamentar. Oentrou em contato com a assessoria da Câmara Municipal de Cotia para saber se o vereador pretende se afastar do cargo durante o período das gravações, mas a informação não foi confirmada. Portanto, até o momento,