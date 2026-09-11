Shopping em Cotia recebe festival infantil com mais de 45 atrações até novembro

Evento acontece de 12 de setembro a 2 de novembro, aos sábados, domingos e feriados, com música, teatro, circo, ciência, K-Pop, rock, personagens e programação especial de Halloween

Foto: Divulgação

O The Square Open Mall, na Granja Viana, em Cotia, recebe a partir deste sábado (12) a 9ª edição do Festival das Crianças. O evento segue até 2 de novembro, com uma programação voltada para toda a família.



Programação de setembro



A programação começa neste sábado (12), com atrações musicais. Às 14h, o público poderá acompanhar a apresentação da Skin Blues Band. Na sequência, às 17h, será a vez de Guns N' Roses for Kids. Encerrando o dia, às 20h, acontece o Baile do Síndico, com Frã Finamore.



No domingo (13), a programação continua com Agulhia, às 14h, e Ciência em Show, às 17h.



Confira os demais destaques de setembro:



Sábado (19/09)

14h – Beto Ribeiro

17h – Teatro Marionetes

20h – R7B Experience



Domingo (20/09)

14h – Murilo Augustos Trio

17h – Show Ventríloquo



Sábado (26/09)

14h – Joyce Roldan Trio

17h – Show de Mágica

20h – Old Chevy



Domingo (27/09)

14h – Toten

17h – Cover Guerreiras do K-Pop



Atrações especiais



A programação continua durante outubro e nos primeiros dias de novembro, com atrações temáticas distribuídas ao longo do festival.



Entre os destaques estão:

4 de outubro: Rock para crianças;

17 de outubro: Ciência Show;

18 de outubro: Banda Estralo canta Saltimbancos;

24 de outubro: Barbatuques;

25 de outubro: K-Pop;

31 de outubro, 1º e 2 de novembro: programação especial de Halloween.

Também estão previstas atrações de circo, com palhaços, malabaristas e mágicos, além de apresentações de marionetes, ventriloquia e outras atividades voltadas ao público infantil. Também estão previstas atrações de circo, com palhaços, malabaristas e mágicos, além de apresentações de marionetes, ventriloquia e outras atividades voltadas ao público infantil.



A organização ressalta que a programação pode sofrer alterações sem aviso prévio.



Serviço



9º Festival das Crianças – The Square

Período: 12 de setembro a 2 de novembro

Dias: sábados, domingos e feriados

Local: The Square Open Mall – Rodovia Raposo Tavares, km 22, Granja Viana, Cotia

Atrações: mais de 45 apresentações e atividades

Informações e compra on-line: 9º Festival das Crianças – The SquarePeríodo: 12 de setembro a 2 de novembroDias: sábados, domingos e feriadosLocal: The Square Open Mall – Rodovia Raposo Tavares, km 22, Granja Viana, CotiaAtrações: mais de 45 apresentações e atividadesInformações e compra on-line: The Square Open Mall – eventos

Ao longo do festival, serão mais de 45 atrações, realizadas aos sábados, domingos e feriados. A programação reúne diferentes linguagens e estilos, incluindo música, teatro, circo, ciência, rock, K-Pop, mágica, ventriloquia, personagens e atrações especiais de Halloween.Entre os destaques desta edição estão apresentações de Barbatuques e da Banda Estralo, que participa do festival com o espetáculo Saltimbancos.