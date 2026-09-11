Shopping em Cotia recebe festival infantil com mais de 45 atrações até novembro

Evento acontece de 12 de setembro a 2 de novembro, aos sábados, domingos e feriados, com música, teatro, circo, ciência, K-Pop, rock, personagens e programação especial de Halloween
|Foto: Divulgação
O The Square Open Mall, na Granja Viana, em Cotia, recebe a partir deste sábado (12) a 9ª edição do Festival das Crianças. O evento segue até 2 de novembro, com uma programação voltada para toda a família.
Ao longo do festival, serão mais de 45 atrações, realizadas aos sábados, domingos e feriados. A programação reúne diferentes linguagens e estilos, incluindo música, teatro, circo, ciência, rock, K-Pop, mágica, ventriloquia, personagens e atrações especiais de Halloween.
Entre os destaques desta edição estão apresentações de Barbatuques e da Banda Estralo, que participa do festival com o espetáculo Saltimbancos.
Programação de setembro
A programação começa neste sábado (12), com atrações musicais. Às 14h, o público poderá acompanhar a apresentação da Skin Blues Band. Na sequência, às 17h, será a vez de Guns N' Roses for Kids. Encerrando o dia, às 20h, acontece o Baile do Síndico, com Frã Finamore.
No domingo (13), a programação continua com Agulhia, às 14h, e Ciência em Show, às 17h.
Confira os demais destaques de setembro:
Sábado (19/09)
14h – Beto Ribeiro
17h – Teatro Marionetes
20h – R7B Experience
Domingo (20/09)
17h – Teatro Marionetes
20h – R7B Experience
Domingo (20/09)
14h – Murilo Augustos Trio
17h – Show Ventríloquo
Sábado (26/09)
17h – Show Ventríloquo
Sábado (26/09)
14h – Joyce Roldan Trio
17h – Show de Mágica
20h – Old Chevy
Domingo (27/09)
17h – Show de Mágica
20h – Old Chevy
Domingo (27/09)
14h – Toten
17h – Cover Guerreiras do K-Pop
17h – Cover Guerreiras do K-Pop
Atrações especiais
A programação continua durante outubro e nos primeiros dias de novembro, com atrações temáticas distribuídas ao longo do festival.
Entre os destaques estão:
- 4 de outubro: Rock para crianças;
- 17 de outubro: Ciência Show;
- 18 de outubro: Banda Estralo canta Saltimbancos;
- 24 de outubro: Barbatuques;
- 25 de outubro: K-Pop;
- 31 de outubro, 1º e 2 de novembro: programação especial de Halloween.
Também estão previstas atrações de circo, com palhaços, malabaristas e mágicos, além de apresentações de marionetes, ventriloquia e outras atividades voltadas ao público infantil.
A organização ressalta que a programação pode sofrer alterações sem aviso prévio.
Serviço
9º Festival das Crianças – The Square
Período: 12 de setembro a 2 de novembro
Dias: sábados, domingos e feriados
Local: The Square Open Mall – Rodovia Raposo Tavares, km 22, Granja Viana, Cotia
Atrações: mais de 45 apresentações e atividades
Informações e compra on-line: The Square Open Mall – eventos