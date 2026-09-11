Governo de SP suspende aulas em escolas estaduais de cinco regiões; veja quais

Medida preventiva vale para esta sexta-feira (11) para escolas estaduais, Etecs e Fatecs de cinco regiões paulistas

Foto: Governo de SP





O Governo do Estado de São Paulo orientou a suspensão das aulas nos períodos da tarde e da noite desta sexta-feira (11) em escolas estaduais, Etecs e Fatecs de cinco regiões paulistas. A medida não vale para Cotia e nem para as demais cidades da Grande São Paulo.





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Além da suspensão das aulas, o Governo do Estado orientou que eventos realizados ao ar livre sejam suspensos nas regiões abrangidas pela medida durante o período de maior risco. Além da suspensão das aulas, o Governo do Estado orientou que eventos realizados ao ar livre sejam suspensos nas regiões abrangidas pela medida durante o período de maior risco.



Gabinete de Crise



A partir das 14h desta sexta-feira (11), será instalado o Gabinete de Crise, reunindo representantes de instituições responsáveis pelo monitoramento e pela resposta a emergências, como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SP Águas, Artesp, Arsesp, DER e concessionárias dos serviços de energia elétrica, água, gás e telefonia.



O objetivo é acompanhar a evolução das condições meteorológicas e agilizar a tomada de decisões diante de eventuais ocorrências.



Durante o período de alerta, entre sexta-feira e sábado, as equipes da Defesa Civil acompanharão a evolução do cenário por meio de radares, satélites, descargas atmosféricas e observações de superfície.





A orientação preventiva foi adotada diante do alerta da Defesa Civil para a previsão de tempestades severas, com ventos fortes, granizo e condições meteorológicas favoráveis à formação de tornados.A suspensão das aulas é direcionada exclusivamente às unidades da rede estadual localizadas nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba e Registro.As unidades dessas regiões permanecerão abertas apenas com a presença das equipes gestoras, para atendimento e orientação às famílias. As aulas suspensas deverão ser repostas até o término do ano letivo, conforme as regras do calendário escolar.Portanto, a orientação anunciada pelo Governo do Estado não determina a suspensão das aulas em escolas estaduais de Cotia ou da Grande São Paulo.