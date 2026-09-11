Pix de compras online vira alvo de novo golpe; veja como se proteger

Procon-SP alerta para adulteração de QR Codes e do sistema “copia e cola” e orienta consumidores a conferirem os dados do destinatário antes de pagar

Foto: Agência Brasil

Um novo golpe que altera o código de pagamento do Pix em páginas de lojas virtuais colocou o Procon-SP em alerta. A fraude pode modificar tanto o QR Code apresentado no momento da compra quanto o código utilizado na opção “copia e cola”.



O que fazer se o golpe acontecer



Se o consumidor perceber que enviou o Pix para um destinatário diferente daquele relacionado à compra, deve entrar imediatamente em contato com o banco ou instituição de pagamento, informar que foi vítima de golpe e solicitar a contestação da transação e a devolução dos valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED 2.0).



Também é importante comunicar o ocorrido à loja onde a compra foi realizada e guardar comprovantes, registros da operação e todas as comunicações mantidas com o estabelecimento e com a instituição financeira.



Prazo do MED foi ampliado



O Banco Central ampliou recentemente o prazo para utilização do MED. O período passou de 30 para 80 dias após o recebimento ou envio da transação considerada equivocada, tanto para o consumidor quanto para o lojista.



A orientação do Procon-SP é que a conferência dos dados exibidos pelo aplicativo do banco seja incorporada à rotina de qualquer pagamento via Pix, especialmente em compras realizadas pela internet.

Diante do risco, o órgão orienta os consumidores a não verificarem apenas o valor da compra antes de confirmar a operação. É necessário conferir, no aplicativo do banco, quem receberá o dinheiro, observando se o nome e o CNPJ correspondem à empresa onde a compra foi realizada.Quando o pagamento é processado por uma instituição de meio de pagamento, o consumidor também deve verificar se os dados apresentados pelo banco correspondem corretamente à empresa ou à instituição responsável pela transação.Caso apareça um destinatário desconhecido ou que não tenha relação com a loja ou com a instituição responsável pelo pagamento, a recomendação é não concluir a operação. A conferência pode ajudar a identificar uma eventual adulteração do QR Code ou do código Pix “copia e cola”.