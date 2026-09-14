Enxurrada deixa dois mortos e um desaparecido em Jandira; buscas são retomadas nesta segunda

Corpo de uma das vítimas foi encontrado em Barueri; bombeiros retomam nesta segunda-feira (14) as buscas pelo homem que continua desaparecido

Imagem: Band TV

Duas pessoas morreram e uma continua desaparecida após serem arrastadas por uma forte enxurrada durante as chuvas que atingiram Jandira.



O Corpo de Bombeiros retoma na manhã desta segunda-feira (14) as buscas por Valdiran Pires de Jesus, desaparecido desde a madrugada de sábado (12), quando foi levado pela correnteza.



Segundo as informações, Valdiran estava acompanhado da irmã e tentou ajudar um homem a escapar da enchente. Os três acabaram sendo arrastados pela força da água. A mulher conseguiu sobreviver, mas os dois homens foram levados pela enxurrada.



Uma das vítimas, identificada como Rogério Ferreira Barbosa, de 32 anos, foi encontrada morta durante a madrugada de domingo (13), na região de um piscinão, em Barueri, cidade vizinha a Jandira. O corpo foi reconhecido pela família e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).



As buscas foram interrompidas durante a noite de domingo devido à baixa visibilidade e devem ser retomadas nesta segunda-feira. As equipes devem percorrer a extensão do rio, afluentes e pontos do piscinão onde uma das vítimas foi localizada.





Texto com informações do Metrópoles