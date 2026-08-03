Homem encapuzado é flagrado destruindo carros com marreta em condomínio, em Cotia

Caso aconteceu na noite de sábado (1º); PM pede ajuda da população para identificar o suspeito, que também teria danificado a portaria do condomínio

Imagem: Blog Cotia

Um homem encapuzado foi flagrado danificando veículos estacionados com uma marreta na noite deste sábado (1º), no bairro Gramado, região do km 21, em Cotia. A Polícia Militar divulgou as imagens e pede ajuda da população para identificar o responsável.



Portaria também teria sido danificada



Segundo informações divulgadas pelo Blog Cotia, além dos veículos, o homem teria danificado a portaria do condomínio.



Ainda conforme o relato, os carros atingidos estavam estacionados na rampa de acesso do condomínio e tiveram danos provocados pelas marteladas. Os ataques causaram prejuízos aos proprietários dos veículos.



A motivação para o ato não foi informada.











PM pede ajuda para identificar suspeito



Diante do caso, o 33º BPM divulgou as imagens e fez um apelo para que moradores que reconheçam o homem ou tenham alguma informação que possa ajudar na identificação entrem em contato com a Polícia Militar.



Em publicação sobre o caso, a corporação destacou que, embora o suspeito estivesse encapuzado, alguma informação de moradores pode contribuir para sua identificação.



A Polícia Militar orienta que qualquer informação relevante seja repassada às autoridades. A identidade de quem colaborar pode ser preservada.



As circunstâncias da ocorrência e a motivação para os danos seguem sendo apuradas.









De acordo com informações divulgadas pelo 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM), o homem estava usando um capuz e, durante a ação, passou a atingir veículos que estavam estacionados na via.As imagens mostram o suspeito segurando uma marreta e circulando próximo ao condomínio Harmonia Florae/Ilumini, no bairro Gramado.