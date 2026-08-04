Caucaia do Alto recebe feira de agronegócio com 35 vagas para expositores

Evento será realizado em agosto e terá espaços para produtores rurais, agroindústrias, empresas, artesãos e comerciantes do setor de alimentação
|Foto: Roberto Pires
A Prefeitura de Cotia está com inscrições abertas para interessados em participar como expositores da 1ª FeiAgro Cotia 2026. O evento será realizado nos dias 14 e 15 de agosto, das 10h às 20h, na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto.
A feira deverá reunir produtores rurais, agroindústrias, empresas ligadas ao agronegócio, artesãos, empreendedores da economia criativa e comerciantes do setor de alimentação.
A iniciativa é promovida pela Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, em parceria com as secretarias municipais de Meio Ambiente, Cultura, Turismo, Comunicação e Trabalho e Renda.
Segundo a Prefeitura, a FeiAgro tem entre os objetivos fortalecer o agronegócio local, incentivar o empreendedorismo rural, movimentar a economia, promover o turismo rural e ampliar a visibilidade de produtores e empreendedores do município.
Quem pode participar
Podem se inscrever pessoas físicas e jurídicas, incluindo microempreendedores individuais (MEIs), produtores rurais, artesãos, autônomos e empresas que atuem nos seguintes segmentos:
- Produtores rurais e agroindústrias;
- Empresas do agronegócio;
- Economia criativa rural e artesanato;
- Empreendedores do setor de alimentação.
Ao todo, serão disponibilizadas 35 vagas, sendo 25 destinadas aos segmentos agropecuário, economia criativa e agronegócio e outras 10 para a praça de alimentação.
Inscrições vão até 31 de julho
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 31 de julho de 2026.
Os interessados devem consultar o edital publicado pela Prefeitura de Cotia, imprimir os Anexos I, II e III, preencher e assinar os documentos e encaminhá-los digitalizados para o e-mail indcom@cotia.sp.gov.br.
A documentação será analisada por uma Comissão Especial de Avaliação formada por representantes das secretarias municipais envolvidas na organização do evento.
Se o número de candidatos habilitados em uma determinada categoria ultrapassar a quantidade de vagas disponíveis, a escolha será feita por meio de sorteio público coordenado pela Comissão Organizadora.
A relação dos expositores selecionados será publicada no site da Prefeitura de Cotia. Os participantes também serão informados pelo e-mail utilizado na inscrição.
Capacitação será obrigatória
Os expositores selecionados deverão participar de atividades de capacitação promovidas pelo Sebrae sobre inovação no agronegócio, além de uma palestra sobre o Serviço de Inspeção Municipal (SIM).
Cada expositor também deverá providenciar a própria estrutura para a exposição. O espaço terá limite máximo de três metros de comprimento, conforme as regras estabelecidas no edital.
Serviço
1ª FeiAgro Cotia 2026
Data: 14 e 15 de agosto de 2026
Horário: das 10h às 20h
Local: Praça dos Romeiros, Caucaia do Alto
Inscrições: até 31 de julho de 2026
Envio da documentação: indcom@cotia.sp.gov.br
Edital completo: disponível no site oficial da Prefeitura de Cotia.