Caucaia do Alto recebe feira de agronegócio com 35 vagas para expositores

Evento será realizado em agosto e terá espaços para produtores rurais, agroindústrias, empresas, artesãos e comerciantes do setor de alimentação

Foto: Roberto Pires

A Prefeitura de Cotia está com inscrições abertas para interessados em participar como expositores da 1ª FeiAgro Cotia 2026. O evento será realizado nos dias 14 e 15 de agosto, das 10h às 20h, na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto.



Quem pode participar



Podem se inscrever pessoas físicas e jurídicas, incluindo microempreendedores individuais (MEIs), produtores rurais, artesãos, autônomos e empresas que atuem nos seguintes segmentos:





Produtores rurais e agroindústrias;

Empresas do agronegócio;

Economia criativa rural e artesanato;

Empreendedores do setor de alimentação.

Ao todo, serão disponibilizadas 35 vagas, sendo 25 destinadas aos segmentos agropecuário, economia criativa e agronegócio e outras 10 para a praça de alimentação. Ao todo, serão disponibilizadas 35 vagas, sendo 25 destinadas aos segmentos agropecuário, economia criativa e agronegócio e outras 10 para a praça de alimentação.



Inscrições vão até 31 de julho



As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 31 de julho de 2026.



Os interessados devem consultar o edital publicado pela Prefeitura de Cotia, imprimir os Anexos I, II e III, preencher e assinar os documentos e encaminhá-los digitalizados para o e-mail



A documentação será analisada por uma Comissão Especial de Avaliação formada por representantes das secretarias municipais envolvidas na organização do evento.



Se o número de candidatos habilitados em uma determinada categoria ultrapassar a quantidade de vagas disponíveis, a escolha será feita por meio de sorteio público coordenado pela Comissão Organizadora.



A relação dos expositores selecionados será publicada no site da Prefeitura de Cotia. Os participantes também serão informados pelo e-mail utilizado na inscrição. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 31 de julho de 2026.Os interessados devem consultar o edital publicado pela Prefeitura de Cotia, imprimir os Anexos I, II e III, preencher e assinar os documentos e encaminhá-los digitalizados para o e-mail indcom@cotia.sp.gov.br A documentação será analisada por uma Comissão Especial de Avaliação formada por representantes das secretarias municipais envolvidas na organização do evento.Se o número de candidatos habilitados em uma determinada categoria ultrapassar a quantidade de vagas disponíveis, a escolha será feita por meio de sorteio público coordenado pela Comissão Organizadora.A relação dos expositores selecionados será publicada no site da Prefeitura de Cotia. Os participantes também serão informados pelo e-mail utilizado na inscrição.



Capacitação será obrigatória



Os expositores selecionados deverão participar de atividades de capacitação promovidas pelo Sebrae sobre inovação no agronegócio, além de uma palestra sobre o Serviço de Inspeção Municipal (SIM).



Cada expositor também deverá providenciar a própria estrutura para a exposição. O espaço terá limite máximo de três metros de comprimento, conforme as regras estabelecidas no edital.



Serviço



1ª FeiAgro Cotia 2026

Data: 14 e 15 de agosto de 2026

Horário: das 10h às 20h

Local: Praça dos Romeiros, Caucaia do Alto

Inscrições: até 31 de julho de 2026

Envio da documentação:

Edital completo: disponível no site oficial da Prefeitura de Cotia. 1ª FeiAgro Cotia 2026Data: 14 e 15 de agosto de 2026Horário: das 10h às 20hLocal: Praça dos Romeiros, Caucaia do AltoInscrições: até 31 de julho de 2026Envio da documentação: indcom@cotia.sp.gov.br Edital completo:

A feira deverá reunir produtores rurais, agroindústrias, empresas ligadas ao agronegócio, artesãos, empreendedores da economia criativa e comerciantes do setor de alimentação.A iniciativa é promovida pela Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, em parceria com as secretarias municipais de Meio Ambiente, Cultura, Turismo, Comunicação e Trabalho e Renda.Segundo a Prefeitura, a FeiAgro tem entre os objetivos fortalecer o agronegócio local, incentivar o empreendedorismo rural, movimentar a economia, promover o turismo rural e ampliar a visibilidade de produtores e empreendedores do município.