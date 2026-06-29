Fotógrafa de Cotia registra a Lua de Morango na noite desta segunda-feira

Fenômeno iluminou o céu na noite de hoje e inspirou reflexão sobre a beleza dos pequenos momentos

Foto: Sara Lima

A noite desta segunda-feira (29) foi marcada por um espetáculo no céu. A chamada Lua de Morango, nome dado à lua cheia de junho, chamou a atenção de moradores de diversas cidades, entre elas Cotia.





A fotógrafa Sara Lima aproveitou o fenômeno para fazer um registro especial e compartilhou, além das imagens, um relato nas redes sociais.





Foto: Sara Lima

"Às vezes a gente acha que está apenas fotografando… até perceber que está vivendo um momento que vai guardar para sempre. Hoje, enquanto registrava a lua cheia, senti algo diferente. Parecia que, por alguns minutos, o tempo parou. Nem toda beleza cabe em uma foto, mas algumas conseguem nos lembrar o quanto a vida é incrível", escreveu. , escreveu.









Apesar do nome, a Lua de Morango não apresenta coloração rosada. A denominação surgiu entre povos indígenas da América do Norte para marcar a época da colheita dos morangos silvestres durante o mês de junho.





Em 2026, o fenômeno também coincidiu com uma microlua, quando o satélite natural está próximo do apogeu, o ponto mais distante da Terra em sua órbita, fazendo com que pareça ligeiramente menor no céu.



Mesmo assim, o brilho da lua e os tons dourados observados logo após seu nascimento proporcionaram um espetáculo para quem olhou para o céu.



