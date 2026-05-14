Polícia Civil descobre galpão com cerca de 800 quilos de maconha

Ação foi conduzida pelo Setor de Investigações Gerais da Delegacia Seccional de Carapicuíba

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil apreendeu aproximadamente 800 quilos de maconha em um galpão industrial localizado na Rua Natal, no bairro Fazendinha, em Santana de Parnaíba. A ocorrência foi registrada pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia Seccional de Carapicuíba e conduzida pelo delegado Adair Marques.

De acordo com a Polícia, investigadores da especializada receberam informações privilegiadas indicando que um galpão estaria sendo utilizado como depósito de entorpecentes. A partir da denúncia, equipes diligenciaram até o endereço para averiguar a situação.Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o portão entreaberto e perceberam um forte odor semelhante ao de maconha vindo do interior do imóvel. Diante da situação, a equipe entrou no galpão e constatou que o espaço armazenava uma grande quantidade de droga, distribuída em tijolos embalados em fardos. Nenhum suspeito foi encontrado no momento da ação.Após ser informado sobre a descoberta, o delegado responsável pela ocorrência determinou o acionamento da perícia técnica e a apreensão de todo o material encontrado. Em seguida, a droga foi encaminhada à delegacia para pesagem e catalogação.No local, havia aproximadamente 800 quilos de maconha dividida em dezenas de fardos lacrados, armazenados em formato de tijolos.O caso foi registrado como tráfico de drogas e localização/apreensão de objeto. A Polícia Civil segue investigando para identificar os responsáveis pelo galpão e apurar se há outros imóveis utilizados pela organização criminosa para armazenamento de entorpecentes.