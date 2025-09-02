Feriado de 8 de setembro altera expediente dos serviços públicos em Cotia

Data celebra Nossa Senhora do Monte Serrate, padroeira do município, e mantém viva a tradição histórica e religiosa da cidade

Foto: Prefeitura de Cotia

Na próxima segunda-feira, 8 de setembro de 2025, Cotia celebra o Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate, padroeira do município. A data é feriado municipal instituído pela Lei 1.484/2009 e, por isso, não haverá expediente nas repartições públicas municipais.



Tradição e história



A devoção à padroeira remonta a 1713, quando o coronel Estevão Lopes de Camargo construiu a capela dedicada a Nossa Senhora do Monte Serrate, no local onde hoje está a Igreja Matriz. Desde então, a santa se tornou símbolo de fé e identidade para os cotianos, estando inclusive representada no brasão do município, em uma coroa de ouro com pedrarias.



Além do aspecto religioso, o feriado também é marcado por missas, procissões e eventos comunitários que reforçam a tradição cultural da cidade. Já no setor privado, o funcionamento de empresas e comércios dependerá da decisão de cada instituição.



De acordo com a Prefeitura, apenas os serviços essenciais vão funcionar normalmente: Pronto Atendimento, UPA, Pronto-Socorro Infantil e Guarda Civil Municipal (153).