Cinema em Cotia terá “descontão” a partir de segunda-feira (8); entenda

Promoção, que segue até o dia 1º de outubro, ainda inclui 12% de desconto no snack bar para sessões entre segunda e quarta
|Cinemark Granja Viana. Foto: Reprodução
Os cinéfilos de Cotia terão a oportunidade de assistir aos principais lançamentos da telona pagando bem menos. O Cinemark do Shopping Granja Vianna está entre as unidades participantes da ação promocional “Descontão”, lançada pela rede de cinemas.
A partir do dia 8 de setembro e até 1º de outubro, os ingressos para sessões realizadas de segunda a quarta-feira custarão R$ 12 (salas 2D, 3D e XD) e R$ 20 (Poltronas D-BOX). A promoção não é válida para salas Prime nem para conteúdos alternativos.
Além do valor reduzido nos ingressos, o público também pode aproveitar o cupom “DESCONTAO12”, que garante 12% de desconto nos produtos do snack bar durante as sessões de segunda a quarta, nas unidades participantes.
O período da campanha coincide com estreias aguardadas, como “Invocação do Mal 4: O Ritual Final”, que chega às salas nesta quinta-feira (4).