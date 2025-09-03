Casa em Osasco armazenava 200 kg de maconha; suspeito recebia aluguel para esconder droga

Apreensão ocorreu após denúncia anônima; segundo a polícia, a casa era usada como ponto de apoio ao tráfico

Foto: SSP

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante nessa terça-feira (2) em uma residência no bairro Rochdale, em Osasco. No local, policiais militares encontraram 244 tijolos de maconha, que juntos pesaram cerca de 200 quilos.

A ação ocorreu após denúncia anônima que indicava o imóvel como ponto de tráfico. Durante a vistoria, foram apreendidos também uma balança de precisão e R$ 1,3 mil em espécie.Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito afirmou que recebia um aluguel mensal para armazenar os entorpecentes em sua casa.O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Osasco como tráfico de drogas e localização e apreensão de objeto.