Igreja promove 3ª Feira Anual Educacional e Profissional em Cotia

Evento recebe diretor e executivo de empresas multinacionais

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias organiza um evento gratuito para todos os moradores de Cotia e região aprenderem mais sobre os recursos gratuitos ou de baixo custo para o desenvolvimento profissional e educacional.

O evento sempre conta com a presença de palestrantes que abrem espaço para perguntas previamente enviadas e networking pós-evento.

Neste ano está confirmada a presença de Élder Charles Pimentel Martins, que além de líder religioso é executivo no Sforza Holding que administra marcas como Mundo Verde, Taco Bell, Pizza Hut, Alpargatas, além de participações minoritárias na Wise Up Idiomas e outras.

Também estará no evento Paulo Loureiro, Diretor da BYU-Pathway Brasil. A BYU-Pathway é um programa universitário em associação com as faculdades BYU-Idaho e Ensign College que permite com que alunos brasileiros obtenham, com um custo muito menor que de faculdades brasileiras, uma formação universitária nestas faculdades norte-americanas enquanto estudam remotamente do Brasil.

Haverão representantes em stands explicando todas as oportunidades gratuitas para os moradores da região que incluem:

• Cursos de inglês (EnglishConnect)

• Cursos de desenvolvimento pessoal como: o Finanças Pessoais o Resiliência Emocional o Iniciar e Melhorar Meu Negócio o Educação para um Emprego Melhor o Cursos para Concurso Público, ENEM e conclusão do ensino médio

• Bolsa de Estudo Benson

• Fundo Perpétuo de Educação para o financiamento do ensino superior privado

• Cursos de regência e piano

• Recuperação de vícios

Serviço:

3ª Feira Feira Anual Educacional e Profissional da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Data e Horário: 7/Set/2025 das 18:00 até às 20:00

Local: Rua Dr. Ladislau Retti, 71 –Cotia – SP – Edifício da Igreja de Jesus Cristo em Cotia

Inscrições: https://forms.gle/NBGpehpYkCHoPxGT9