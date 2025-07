Homem é preso ao tentar furtar 22 pacotes de café de supermercado

Mercadoria foi avaliada em R$ 980,98

Foto: PMSP

Policiais militares prenderam em flagrante, na tarde desta quarta-feira (9), um homem acusado de tentar furtar diversos pacotes de café de um supermercado localizado na Rua Turiassú, zona oeste da capital.

A equipe realizava patrulhamento preventivo na região quando foi acionada via COPOM com a informação de uma tentativa de furto no interior do estabelecimento.De posse das características do suspeito, os policiais localizaram o indivíduo deixando o supermercado.Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir e dispensou uma caixa com 22 pacotes de café, avaliados em R$ 980,98. O homem foi abordado e detido.O suspeito possui antecedentes criminais por furto e roubo. Ele foi conduzido ao 91º Distrito Policial, onde permaneceu preso e está à disposição da Justiça.