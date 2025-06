Jornalista de Cotia publica encontro com integrantes do grupo ‘The Manhattans’: “Sou fã”

Ricardo Medina declarou que ficou nervoso na hora e que quase não conseguiu conversar com os integrantes; grupo estará no Espaço Unimed nesta quarta

Foto: Redes Sociais

Coluna Neto Rossi: O jornalista de Cotia, Ricardo Medina, publicou em suas redes sociais uma foto com os integrantes do grupo The Manhattans. O encontro ocorreu na noite desta segunda-feira (16), em São Paulo.







Na foto, está o vocalista da formação original, Gerald Alston, e os integrantes Troy May e Lawrence Newton. Foi com Alston que nasceram os maiores clássicos do grupo.



“Os integrantes foram muito gentis com os convidados e com a imprensa, sem as frescura dos grupos aqui do Brasil, e pra mim, que gosto do som dos caras, foi incrível poder conversar um pouco em inglês claro com vocalista Gerald Alston, gente boa demais”, escreveu o jornalista na publicação.







O grupo, criado em 1962, dominará o Espaço Unimed nesta quarta-feira (18), trazendo para o público brasileiro hits como “Forever by Your Side”, “Kiss and Say Goodbye” e “Shining Star”, que deverão compor o repertório.Medina se declarou “fã dos caras” desde quanto tinha nove anos., relatou Medina à Coluna.