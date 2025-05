Tatuadores e body piercer de Cotia conquistam 4 troféus em evento no interior de SP

Os tatuadores Patrick Hope e Fábio Santos e o body piercer Caíque Leon, todos do estúdio Free Hand Tattoo e Piercing, de Cotia, conquistaram quatro troféus durante a 4ª edição do Americana Tattoo Festival, que ocorreu neste final de semana em Americana, interior de São Paulo.

Tatuagem realizada por Patrick Hope

Fábio ficou na segunda colocação na categoria Old School (tatuagens com artes tradicionais old school, seguindo regras de traços consistentes e pintura sólida) e também na segunda colocação na categoria Oriental (tatuagens seguindo os elementos e técnicas das tatuagens tradicionais orientais).





Tatuagem que deu o 2º lugar para Fábio Santos

Já o body piercer Caíque Leon conquistou o 2º lugar na categoria de procedimento piercing (onde se avaliam a colocação do piercing, bio segurança, técnicas que são utilizadas para perfuração e o resultado final do piercing).





Procedimento de piercing realizado por Caíque Leon

O evento, que durou três dias, reuniu mais de 150 tatuadores e mais de 10 concorrentes na categoria de piercing. “Foi gratificante trazer estas conquistas para nossa cidade e colocar o nome de Cotia nos eventos do país”, avaliou Patrick.