Shopping da região realiza Festival do Morango com atrações musicais e lazer para toda família

Evento ocorre entre os dias 1º e 4 de maio

Foto: Divulgação

O Shopping Central Park, localizado entre as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia, é o primeiro da região a trazer o esperado Festival do Morango.





O evento ocorre entre os dias 1º e 4 de maio, com muita gastronomia, música ao vivo e lazer para toda a família.



O festival acontece das 12h às 22h, no estacionamento descoberto do subsolo do shopping.



Além das opções alimentícias, o festival contará com uma programação musical que inclui apresentações de bandas, duplas e artistas que prometem animar o público durante todo o evento.



Na quinta-feira (1/5), se apresentam Leandro e Bruna (13h), Kleber e Renato (16h) e Wagner e Leandro (20h). Na sexta-feira (2), é a vez de Fábio Gonçalves (20h). No sábado (3), sobem ao palco Leandro e Bruna (13h), Fábio Gonçalves (16h) e Wagner e Leandro (20h). No domingo (4), se apresentam Renan (13h), Roger (16h) e Luiza e Roger (19h).



“O Festival do Morango é inédito na região e é uma excelente opção de diversão às famílias de Vargem Grande Paulista e região neste feriado e final de semana. Todos estão convidados para curtir as barracas temáticas, delícias irresistíveis com morango, shows ao vivo, atrações para todas as idades e aquele clima perfeito para reunir a família”, diz Rafaela Costa, coordenadora de marketing do Shopping Central Park.