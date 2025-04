Moradores de Caucaia do Alto ficam ilhados após chuva: “Vivemos abandonados”

Rio transbordou e alagou parte da Estrada dos Neves na tarde desta quinta-feira (10)

Parte da Estrada dos Neves ficou alagada. Foto: Redes Sociais

Os moradores do Portal do Quilombo, em Caucaia do Alto, ficaram ilhados após a chuva que atingiu a região nesta quinta-feira (10).

Segundo os moradores, o alagamento ocorreu por volta das 15 horas., relata a moradora Aparecida Rita Vieira.De acordo com ela, o rio transbordou e acabou alagando parte da Estrada dos Neves, dificultando a vida de quem mora na região.entrou em contato com a prefeitura e aguarda retorno.