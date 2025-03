‘Malucos do Pedal’ comemora 12 anos em Cotia com passeio ciclístico neste domingo (16)

Evento é aberto ao público.





Há 12 anos, três amigos de uma comunidade conhecida como Morro do Piolho (MDP), em Cotia, compraram bicicletas e resolveram curtir a vida pedalando. Mário Sakami, Marco Aurélio e Zé da Fiel viram o grupo ir crescendo e, com a chegada de novos integrantes (já são dezenas), o grupo foi rebatizado e passou a se chamar: ‘Malucos do Pedal (MDP)’.