Fiação em poste pega fogo em avenida de Cotia nesta quarta-feira (12); VÍDEO

Ocorrência foi registrada no início desta tarde na Av. Prof. Manoel José Pedroso

Imagem enviada ao Cotia e Cia

A fiação em um poste pegou fogo na Av. Prof. Manoel José Pedroso, no Parque Bahia, em frente a agência bancária do Itaú.



É possível observar nas imagens que parte da fiação se encontra caída.



Mensagens enviadas para a reportagem indicam que o fogo ocorre em fiações de telefonia e internet. É possível observar nas imagens que parte da fiação se encontra caída.

Há, inclusive, equipes de empresas de internet e de telefonia no local, neste momento (13h15).

Quem mora e/ou trabalha na região relata que o incidente afetou o sinal, tanto de internet quanto de telefone, nesta tarde.

"Tô sem net em casa, fiz o suporte da multifibra e falaram que foi por conta do poste", relatou um morador nas redes sociais.





Cotia e Cia fez contato com a NMultifibra, empresa de internet que atua na região, para buscar mais detalhes sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, será acrescentado nesta reportagem.



(Matéria em atualização)

A ocorrência foi registrada no início da tarde desta quarta-feira (12). Imagens do incidente foram registradas por pessoas que passavam no local e enviadas ao Cotia e Cia (veja abaixo):