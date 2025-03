Cotia é a 4ª cidade com IPTU per capita mais caro do Brasil, aponta pesquisa

Levantamento foi realizado pelo site de hospedagens e viagens Quinto Andar; confira o ranking

Cidade de Cotia. Foto: Vagner Santos

A cidade de Cotia tem o 4º Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) mais alto do Brasil, de acordo com um levantamento realizado pelo site de hospedagens e viagens Quinto Andar. A pesquisa foi divulgada na sexta-feira (21).

Ilha Comprida (SP) Bertioga (SP) Bombinhas (SC) Cotia (SP) Guarujá (SP) Praia Grande (SP) São Caetano do Sul (SP) São Sebastião (SP) Arroio do Sal (RS) Matinhos (PR)

Entre as dez cidades com o IPTU per capita mais caro, o estado de São Paulo tem sete: além de Cotia, Ilha Comprida (1º), Bertioga (2º), Guarujá (5º) e Praia Grande (6º), na Baixada Santista. São Sebastião, no litoral norte, e São Caetano do Sul (7º), na região metropolitana.Segundo a pesquisa, Cotia possui um IPTU per capita de R$ 799,79., destaca o site.O IPTU é um tributo anual que os proprietários de imóveis em áreas urbanas precisam pagar, com regras que variam de cidade para cidade, incluindo prazos, descontos e a possibilidade de cobrança de juros.