Cotia divulga 3 novas modalidades esportivas para crianças de 6 a 12 anos; confira

As inscrições serão feitas mediante a retirada de um protocolo de interesse na vaga, diretamente no ginásio de esportes

Aulas acontecem no Ginásio de Esportes. Foto: Reprodução

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Esportes e da Juventude, acaba de implantar três novas modalidades esportivas para o público infantojuvenil no Ginásio de Esportes.





As novidades são: Yoga Kids e Funcional Kids. Também passou a ser oferecida a modalidade Dança Contemporânea (exclusivamente para meninas), sem limite máximo de idade.





As inscrições serão feitas mediante a retirada de um protocolo de interesse na vaga, diretamente no ginásio [veja abaixo].



As aulas de Funcional Kids são disponibilizadas para crianças com idade entre seis e 12 anos. A modalidade auxilia no desenvolvimento das capacidades físicas, motoras, cognitivas e emocionais.





A prática de Yoga Kids também tem como público crianças com idade entre seis de 12 anos e vai auxiliar na coordenação motora fina, melhoria da concentração, controle da ansiedade, flexibilidade e equilíbrio além de desenvolvimento físico e mental.



A modalidade Dança Contemporânea é oferecida exclusivamente para mulheres com idade a partir de 13 anos. Como as vagas são limitadas, assim que o número máximo de alunos for atingido, a Secretaria de Esportes e da Juventude dará início à fila de espera.





Pela primeira vez, será criada uma fila de espera, antes, os interessados tinham que esperar um novo período de abertura de inscrições.



Serviço

Inscrições para novas modalidades esportivas





Retirada de protocolo de interesse na vaga e lista de documentos obrigatórios no Ginásio de Esportes de Cotia



Endereço: Rua Ouro, s/nº (ao lado do Mercado Municipal)



Vagas limitadas



Novas modalidades





Funcional Kids (turmas mistas – seis a 12 anos de idade)



Aulas: segundas-feiras, das 9h às 9h45 | sextas-feiras, das 8h às 8h45





Yoga Kids (turmas mistas – seis a 12 anos de idade)



Aulas: terças e quintas-feiras, das 18h às 19h





Dança Contemporânea (feminina – a partir de 13 anos sem limite de idade)



Aulas: segundas e quartas-feiras, das 16h às 16h45