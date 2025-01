VÍDEO: PM apreende 12 pés de maconha em quintal de residência em Itapevi

Um homem foi preso em flagrante

Foto: PMSP

Uma plantação de maconha foi localizada pela Polícia Militar, no início da tarde desse domingo (26), em Itapevi. Um homem foi preso em flagrante.





A apreensão ocorreu no bairro Jardim Cruzeiro, após equipes do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano receberem uma denúncia anônima. No endereço, foi possível ver alguns pés, cuja altura já ultrapassava os muros do imóvel.Uma mulher e um homem foram abordados no local, onde os policiais também localizaram balanças de precisão e uma prensa de fabricação caseira, usada no preparo da droga. Ao todo, foram apreendidos 12 pés de maconha no quintal da residênciaA ocorrência foi apresentada na Polícia Civil do município. Durante a tarde, os policiais cortaram os pés de maconha, que foram apreendidos e encaminhados ao Distrito Policial.O homem, que assumiu a responsabilidade sobre a plantação e objetos apreendidos, permaneceu preso.