Justiça cumpre reintegração de posse de terreno em Cotia e famílias são alojadas em estádio

Alojamento é provisório; famílias despejadas ocupavam um terreno no Jardim Sandra

Foto da ocupação / Reprodução

reintegração de posse de uma área ocupada por cerca de 30 famílias no Jardim Sandra, em Cotia. Foi realizada, na manhã desta segunda-feira (13), a

, mas o processo já havia sido transitado e julgado.Segundo o vereador de Cotia e advogado Dr. Sílvio Cabral (PSD), que acompanha as famílias que ocupavam o terreno, as pessoas que não tinham para onde ir estão alojadas no Estádio Municipal Euclides de Almeida, no Jardim Adelina. O alojamento, segundo Cabral, é provisório., explica.Ainda de acordo com o vereador, existe ainda a possibilidade de as famílias serem incluídas num programa habitacional do município.afirmou.