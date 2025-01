Grupo realiza passeio ciclístico neste final de semana em Cotia; saiba como participar

Passeio, que já acontece desde 2019, é direcionado para iniciantes

Foto: Divulgação

O grupo Correntes do Pedal realizará, neste domingo (2), em Cotia, mais uma edição do tradicional passeio ciclístico para iniciantes.

O evento, que já acontece desde 2019, terá largada da praça do Sabiá até o Parque da Família, no bairro da Granja Carolina. Depois, retorna ao ponto inicial.O trajeto, segundo o coletivo, tem cerca de 10 quilômetros e aproximadamente duas horas de duração, com monitoramento e segurança.Para participar, é preciso seguir algumas recomendações: bicicleta revisada e itens de proteção, como capacetes, óculos e luvas.Caso não tenham capacete, o grupo disse que “empresta alguns”. Basta procurar os organizadores na saída do passeio., conta Alan Sales, um dos idealizadores do Corrente do Pedal, que conta com apoio do vereador Eduardo Nascimento e da Prefeitura de Cotia., explica Eduardo Nascimento.Passeio Ciclístico02/02 (Domingo)às 7:45h (concentração) – saída as 8h30: Praça Jd. Sabiá – Igreja Matriz – Parque da Família – Praça Jd. Sabiá. (aproximadamente 10 km)