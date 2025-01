Governo confirma norovírus na Baixada Santista; veja sintomas, tratamento e prevenção

Amostras de fezes humanas do Guarujá e Praia Grande apontaram a presença do vírus causador de gastroenterite

Foto: Prefeitura do Guarujá

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) de São Paulo confirmou, por meio do Instituto Adolfo Lutz (IAL), a presença de norovírus em fezes humanas coletadas no Guarujá (SP) e Praia Grande (SP), na Baixada Santista, no litoral paulista.

Lave bem as mãos antes de preparar alimentos e ao se alimentar;

Evite alimentos mal-cozidos;

Mantenha os alimentos bem refrigerados, com atenção especial às temperaturas dos refrigeradores e geladeiras dos supermercados onde os alimentos ficam acondicionados;

Evite tomar banho de mar nas 24 horas seguintes à ocorrência de chuvas;

Leve seus próprios lanches durante passeios ao ar livre, corretamente armazenados;

Observe bem a higiene os estabelecimentos comerciais;

Não consuma gelo, “raspadinhas”, “sacolés”, sucos e água mineral de procedência desconhecida.

Segundo a SES-SP, o instituto analisou amostras humanas de Guarujá e Praia Grande. Conforme divulgado pela pasta, trata-se de uma doença considerada clinicamente autolimitada com duração de, em média, três dias.O norovírus é responsável por causar gastroenterites, que têm sintomas como náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, e são conhecidas como viroses. A infecção é transmitida pela ingestão das fezes, em geral, pela água do mar e alimentos., esclarece Regiane de Paula, coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da Pasta.O norovírus é um agente infeccioso que causa gastroenterite, uma condição que provoca sintomas intensos no sistema digestivo, como vômito, diarreia e dor de barriga.Esse tipo de vírus se espalha com facilidade, especialmente em locais lotados como praias durante o verão devido ao aumento do contato entre as pessoas e à proximidade com ambientes propensos à contaminação, como água e alimentos compartilhados.Os sintomas da infecção por norovírus costumam ser mais intensos nos primeiros 2 a 3 dias, mas geralmente duram cerca de 3 a 7 dias.Durante as primeiras 48 horas, é comum a pessoa ter várias evacuações líquidas, o que pode levar à perda significativa de líquidos, além de náuseas e vômitos.Além disso, os sintomas aparecem rapidamente, normalmente no mesmo dia em que a pessoa entra em contato com o vírus, causando mal-estar, evacuações frequentes e dores abdominais. A febre baixa também pode ocorrer, mas é menos comum.Em geral, assim como outras diarreias virais, o quadro tende a se resolver sozinho, sendo uma doença autolimitada.Na maioria dos casos, a recuperação é completa. No entanto, os grupos mais vulneráveis são aqueles que perdem líquidos com mais facilidade, como os idosos e os bebês, já que a perda significativa de líquidos por diarreia e vômitos pode levar à desidratação, que é o maior risco.Por isso, o mais importante é descansar e manter-se bem hidratado para evitar a desidratação. A maioria das pessoas com norovírus se recupera em 1 a 3 dias. Não existem medicamentos específicos para tratar a infecção, e antibióticos não são eficazes, pois eles combatem bactérias, não o vírus.