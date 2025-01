Em Cotia, Lei Municipal garante isenção do IPTU em alguns casos; saiba se você tem direito

O assunto foi trazido à tona pelo vereador Dr. Silvio Cabral (PSD) em vídeo publicado nas redes sociais nessa segunda-feira (27).

aposentados;

pessoas com deficiência física;

viúvos e

desempregados.

De acordo com a lei, ficam isentos do pagamento do IPTU:Mas atenção: a isenção é válida desde que esses contribuintes sejam proprietários de um único terreno, com área igual ou inferior a 350,00 m², e se houver edificações, não pode superar a 90,00 m².: Para ficar isento do pagamento, quem for aposentado deve comprovar que recebe renda igual ou inferior a dois salários-mínimos mensais.: Comprovação de ter completado 60 anos de idade, se viúvo, e 50 anos se viúva.: Comprovação de estar desempregado há pelo menos um ano e comprovação de que a renda familiar não ultrapasse a 2 salários-mínimos.A lei diz ainda que os contribuintes beneficiários que já tenha efetuado o pagamento do IPTU, parcial ou totalmente, anteriormente à sua vigência, “serão reembolsados dos valores pagos a maior”.questionou a atual administração municipal sobre a lei. Em nota, a prefeitura confirmou todas as informações e acrescentou que solicitação deve ser feita no Centro Integrado Tributário (CIT) mediante a apresentação de documentos que comprovem os requisitos.