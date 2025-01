Cotia terá 10 feriados em dias úteis em 2025. Confira a lista completa

Somando com os pontos facultativos, que ainda não foram divulgados oficialmente, serão 16 datas em dias de semana

Foto: Matheus Bertelli / Pexels

O ano acabou de começar, mas já é hora de conferir os feriados de 2025 para poder se planejar. Os dois feriados municipais de Cotia caem em dias de semana e podem garantir uma folga a mais para o trabalhador.

São dois dias de folga motivados por celebrações municipais: 02 de abril (Dia da emancipação político-administrativa do Município), que cairá neste ano em uma quarta-feira; e 08 de setembro (Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate, Padroeira do Município), em uma segunda-feira.Em relação aos feriados nacionais ou estadual, só será possível estender as folgas em quatro deles.O primeiro é o da Páscoa, que começa em 18 de abril com a Paixão de Cristo, em uma sexta-feira, e será possível emendar com o Dia de Tiradentes, que cai na segunda-feira seguinte, 21 de abril. No período, o trabalhador pode ter até quatro dia seguidos de folga.Os outros três feriadões caem em quintas-feiras e provavelmente também poderão ser emendados com a sexta e o fim de semana. São eles: 1º de maio (Dia do Trabalhador), 20 de novembro (Dia da Consciência Negra), e o Natal, em 25 de dezembro.1º (quarta-feira): Ano NovoSem feriado ou ponto facultativo3 (segunda-feira): ponto facultativo de Carnaval4 (terça-feira): ponto facultativo de Carnaval5 (quarta-feira): ponto facultativo de Cinzas02 (quarta-feira): Dia da emancipação político-administrativa do Município18 (sexta-feira): Paixão de Cristo21 (segunda-feira): Tiradentes1º (quinta-feira): Dia do Trabalho2 (sexta-feira): ponto facultativo19 (quinta-feira): Corpus Christi20 (sexta-feira): ponto facultativo9 (quarta-feira): Revolução Constitucionalista de 1932Sem feriado ou ponto facultativo7 (domingo): Independência do Brasil8 (segunda-feira): Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate, Padroeira do Município12 (domingo): Dia de Nossa Senhora Aparecida28 (terça): ponto facultativo do Dia do Servidor Público2 (domingo): Finados15 (sábado): Proclamação da República20 (quinta-feira): Consciência Negra25 (quinta-feira): Natal