Últimos dias: Prefeitura de Cotia dá desconto de 100% em juros e multas de impostos atrasados

Na próxima quinta-feira (26/12/2024) termina o prazo de adesão ao Programa de Quitação Incentivada de Dívidas de Cotia que garante 100% de desconto no valor de multas e juros moratórios para débitos com a Prefeitura de Cotia decorrentes de créditos tributários e não tributários, inclusive os que constam em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar. Débitos que tenham sido parcelados anteriormente e que não foram integralmente quitados também poderão ser inscritos no presente PQIDC.O benefício se aplica ao pagamento da dívida em parcela única para os débitos vencidos até 31 de dezembro de 2023. O prazo de adesão à anistia termina no dia 26 de dezembro de 2024, mesma data do vencimento da dívida negociada. Detalhes sobre o Programa de Quitação Incentivada de Dívidas de Cotia podem ser consultados na Lei Complementar 388/2024, no site da Prefeitura.Para se beneficiar do Programa de Quitação é preciso acessar o site ( www.cotia.sp.gov.br ), entrar em ‘Portal de Serviços’, acessar ‘Fazenda’, clicar na opção ‘Pagamento à vista parcelas atualizadas’ e, por fim, abrir ‘Pagamento à vista – Consulta de débitos’. A partir daí, basta seguir preenchendo os dados solicitados como: tipo de tributo, informar a inscrição, selecionar o exercício e emitir o boleto.Caso haja necessidade ou preferência por atendimento presencial, basta fazer o agendamento em ‘Portal de Serviços’, acessando ‘CIT – Centro Integrado Tributário’, ‘Agendamento CIT’ e escolher a unidade mais próxima.