Polícia prende dupla que furtava comércio em Cotia na madrugada de natal

Os criminosos já haviam separado máquinas de pagamento com cartões, caixa de som e uma cafeteira.

Foto: Divulgação PMSP

Na madrugada de natal, dois criminosos flagrados pela Polícia Militar furtando um estabelecimento comercial na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, foram presos.A dupla foi identificada após o Centro de Operações da Polícia Militar receber uma denúncia de furto. No local, os policiais abordaram um dos criminosos, que estava do lado de fora.Em varredura pelo estabelecimento comercial, outro indivíduo foi detido dentro do prédio. Os criminosos já haviam separado máquinas de pagamento com cartões, caixa de som e uma cafeteira.Para invadir o estabelecimento, os indivíduos violaram a cerca de proteção e quebraram uma porta de vidro. A dupla foi conduzida ao Distrito Policial Central e permaneceu presa. Os objetos foram devolvidos ao responsável pela loja.