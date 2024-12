Carreta da mamografia estará em Cotia na próxima semana

Para ser atendida não é necessário agendamento.









A carreta estará em Cotia entre 7 e 18 de janeiro em frente a prefeitura de Cotia e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)





O serviço tem disponibilização de até 50 senhas por dia. Aos sábados o atendimento é de até 25 mulheres. A distribuição de senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.



Em caso de alterações no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.



As Carretas da Mamografia fazem parte do Programa Mulheres de Peito e auxiliam na prevenção da doença. De janeiro a dezembro de 2024 foram realizados 34.605 exames de mamografias pelas carretas com 71 municípios atendidos no Estado de São Paulo.





A Carreta da Mamografia, iniciativa do Governo de São Paulo, oferecerá mamografias gratuitas em Cotia. O exame é essencial para prevenir o câncer de mama e, a partir de fevereiro, a iniciativa vai ganhar um importante reforço com duas novas carretas, totalizando cinco carretas.O programa Mulheres de Peito amplia o diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama com o exame gratuito para as mulheres com idade entre 50 e 69 anos apenas com a apresentação do RG e cartão SUS. Pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar, também, o pedido médico.