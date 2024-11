SP recebe festival gratuito de gastronomia e música da América Latina neste fim de semana

Evento acontece no Largo da Batata, ao lado do metrô Faria Lima

Imagem: Divulgação

O bairro de Pinheiros, em São Paulo, ganhará ares caribenhos no próximo final de semana. O festival "Comidas de Mi Tierra" irá reunir sabores e ritmos de diferentes países do continente americano. O evento acontece no Largo da Batata, ao lado do metrô Faria Lima, nos dias 9 e 10 de novembro.

O festival, organizado pelo canal Cola em Sampa @colaemsampa, terá 58 barracas de comidas típicas de 15 países latino americanos e do Caribe, além de apresentações musicais., destaca Willian Vendramini, cofundador do “Cola em Sampa”.Durante o evento, os visitantes terão a chance de embarcar em uma verdadeira viagem gastronômica, com pratos típicos de países como Argentina, Bahamas, Chile, Colômbia, Cuba, El Salvador, Equador, Peru, Porto Rico, Jamaica, México, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela.Comidas de Mi Tierra - Edição América Latina & CaribeData: dias 9 e 10 de novembro (sábado e domingo)Horário: das 11h às 22h, no sábado, e até às 21h, no domingoLocal: Largo da Batata, ao lado do Metrô Faria Lima (linha amarela)Entrada francaPet FriendlyOrganização: Cola em Sampa