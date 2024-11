Natal em shopping da região terá mini roda-gigante, carrossel e árvore de 7 m de altura

Coral, banda de personagens e Papai Noel de helicóptero também farão parte da celebração; confira

Foto: Divulgação

Chamado de ‘Natal de Cristal’, o Raposo Shopping dará início às suas celebrações no dia 23 de novembro com a aguardada e emocionante chegada do Papai Noel.

A partir das 13h, a magia natalina aterrissa no empreendimento com a chegada do Bom Velhinho, que fará uma entrada triunfante de helicóptero no estacionamento descoberto G1.O responsável por trazê-lo é o comandante Hamilton, piloto pioneiro na cobertura de eventos jornalísticos por helicóptero para grandes emissoras de televisão do país.Para recepcionar o Noel e dar início às festividades de Natal, também haverá a apresentação de um coral profissional e uma banda de personagens.A festa fica completa com distribuição, bexigas e brindes exclusivos, gratuitamente.Após a chegada, o Papai Noel fica no Shopping diariamente, das 14h às 20h30 de domingo a segunda e aos sábados das 14h às 22h, para receber os pequenos e suas cartinhas. No dia 24 de dezembro, o horário será das 10h às 18h.A decoração, conforme o shopping, “tem no brilho a representação simbólica da luz que ilumina o coração e as relações, e todo o cuidado que isso requer, como o zelo necessário para preservar a beleza do precioso cristal”.A paleta de cores suaves em tons de branco, dourado e vermelho enaltecem ainda mais essa ambiência, além de uma casa de vidro iluminada e decorada.Dois pórticos metálicos brilharão, destacando o trono do Papai Noel. E, é claro, a tradicional árvore de Natal, com seus 7 metros de altura, repleta de pequenos cristais cintilantes como adornos.A decoração também é um convite para a criançada se divertir em uma mini roda gigante, no escorregador e no carrossel acessível, que contará com uma rampa para garantir a inclusão de pessoas com deficiência, brinquedos que compõem o cenário temático.E para completar a magia, a fonte dos desejos será o local ideal para quem quiser lançar uma moeda e fazer um pedido especial. O valor arrecadado será doado para a Instituição de Longa Permanência Nossa Senhora de Guadalupe, instalada no Butantã, em São Paulo (SP).Na área externa o jardim em frente ao Shopping se transformará em um cenário natalino digno de ir para o feed das redes sociais: são dois pórticos de entrada em formato de arco adornados com festões iluminados nas elegantes cores branca e dourada.Quatro deslumbrantes árvores de Natal, em cachepots, vão compor o cenário instagramável. Cada conjunto contará com árvores de 3 metros de altura, totalmente iluminadas e decoradas, em bases de 1,5 m, resultando em 4,5 metros de altura.As 12 palmeiras do jardim brilharão com cordões de luzes cintilantes e fitas douradas no topo.Para completar a magia, a fachada do shopping será iluminada por uma cascata de lâmpadas estroboscópicas, encantando a todos que visitarem o local.– Natal de Cristal no Raposo ShoppingRod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jd. Boa Vista – São Paulo/SP.estacionamento descoberto G1dia 23 de novembro, a partir das 13h.: livre: gratuitoObs: após a chegada, o Papai Noel atenderá as crianças no cenário de Natal diariamente, das 14h às 20h30, e aos sábados das 14h às 22h das exceto no dia 24 de dezembro, quando o horário será das 10h às 18h O atendimento será feito por ordem de chegada.Piso Raposo: de 23 de novembro até 31 de dezembro. Aberto diariamente durante todo o horário de funcionamento do empreendimento: de segunda à sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, daslivre: gratuitoCapacidade: até 10 pessoas.Valor: R$10 ou 2 pessoas por R$15Tempo: 3 minutosCapacidade: até 4 crianças de até 6 anos.Valor: R$10 ou 2 pessoas por R$15Tempo: 3 minutos