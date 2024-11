De Cotia, banda ‘Me Leve’ retrata dificuldade e sonho de formatura em novo videoclipe; ASSISTA!

Produção combina a energia da música com imagens mostrando a realidade e os desafios de quem ingressa na vida estudantil

Banda Me Leve. Foto: David Lion / Divulgação



A faixa foi o primeiro trabalho profissional da banda, que afirma, sem sombra de dúvidas, que o resultado superou as expectativas.



A produção audiovisual combina a energia contagiante da música com imagens envolventes mostrando um pouco da realidade e dos desafios de quem ingressa na vida estudantil.

Foto: David Lion / Divulgação

Com o clipe, a ‘Me Leve’ “transporta” o espectador para um universo único e cheio de energia, além de contagiar a todos com aquele sentimento de concretização de um sonho.



“A música Formatura leva o ouvinte a refletir sobre a motivação, a dedicação e a felicidade de alcançar seus objetivos. Em cada cena os formandos esbanjam isso, toda a felicidade da sua conquista, e relembram quantas dificuldades tiveram que enfrentar”, explica a banda.



A canção já havia conquistado os fãs com sua melodia e letra, mas agora, com o clipe, a experiência se torna ainda mais imersiva, elevando a música a um novo patamar.



Ficha Técnica:

Quem já passou – ou está passando – pela dura experiência da vida universitária, sabe o quanto é puxado e difícil. Ainda mais, por exemplo, para quem mora em Cotia e estuda em São Paulo, que é obrigado a ficar horas no trânsito da Rodovia Raposo Tavares depois de um longo dia de trabalho.E é nessa vibe que a banda de Cotia ‘Me Leve’ aborda o tema da música “Formatura”, cujo videoclipe foi lançado nesta sexta-feira (1º) no YouTube (veja no final da matéria).A Me Leve é uma banda autoral de Cotia, formada em 2020, seu principal estilo musical é o Rock. Para mais informações, visite a página da @bandameleve no Instagram ou @meleveoficial no Youtube.Banda/Artista: Me LeveMúsica: FormaturaDireção: Edu StephanoFotos: David LionParceiros: Overcome | Orion | Borne | Estúdio do Jhun