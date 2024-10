Vereadores de Cotia aprovam projeto que garante merenda a professores e funcionários

Projeto de lei segue para sanção ou veto do prefeito.









De autoria do vereador Serginho (PSB), propositura recebeu 12 votos favoráveis. A justificativa é que a inclusão dos profissionais tem impacto mínimo no orçamento, isso porque trata-se do aproveitamento do excedente de alimentos pelos membros da comunidade escolar.





"O consumo de alimentos por parte dos educadores e servidores das instituições de ensino juntamente com os alunos configura prática educativa e integração comunitária, de maneira a proporcionar o crescimento coletivo e individual", afirma Serginho.





O Projeto de Lei nº 35/2024 reforça que deve ser respeitada a absoluta prioridade da alimentação aos estudantes. Serão beneficiados professores e servidores em efetivo exercício, durante o período letivo.





A propositura segue agora para sanção ou veto do prefeito da cidade. Vale lembrar que segundo o projeto, caso seja sancionado não retira direitos como vale alimentação dos profissionais.





Esse tema já foi discutido no podcast Bom Papo e Cia com o secretário de Educação de Cotia, Luciano Corrêa. Segundo ele, os profissionais da educação não podem, por lei, usufruir do alimento escolar. A lei que o secretário se refere é a 11.947/09.