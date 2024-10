Defesa Civil interdita prédio com rachaduras e 13 famílias deixam seus apartamentos em Cotia

Duas famílias que não têm para onde ir continuam morando no local com suas vidas em risco; OUTRO LADO: Construtora não respondeu

Foto de um dos apartamentos enviada ao Cotia e Cia

A Defesa Civil de Cotia interditou, na última sexta-feira (25), um prédio do condomínio Duo Granja Viana, localizado na Estrada Manoel Lages do Chão, por apresentar grandes rachaduras em sua estrutura.



Imagem enviada ao Cotia e Cia

Cotia e Cia que seu imóvel não foi muito afetado, mas teve de sair mesmo assim.



“Eu estou na casa da minha mãe. Eu ainda consegui trazer minhas coisas para cá. Mas tem duas famílias dentro do prédio que não têm para onde ir e a estrutura começou a ceder de cima para baixo”, comenta.



Uma dessas famílias que não tem para onde ir é a de Cristiane Soares. Ela, que mora com o marido, uma filha de 14 anos e mais dois gatos, relata que ficou em choque quando recebeu a notícia sobre a interdição do prédio.



Eu não tenho para onde ir. A única irmã que eu tenho, o apartamento dela é pequeno. A casa da minha mãe está alugada. Por isso, a gente ainda está lá no prédio. Estou procurando casa ou apartamento para sair de lá

OUTRO LADO



A empresa responsável pela construção do empreendimento é a Atec Empreendimentos. Cotia e Cia fez contatos por e-mail e rede social, mas não houve retorno dentro do prazo estipulado.



E é nesse estado de abandono que as famílias também se encontram. O apartamento de Eloíza Silva, por exemplo, fica no térreo. Ela disse aoque seu imóvel não foi muito afetado, mas teve de sair mesmo assim., comenta.Uma dessas famílias que não tem para onde ir é a de Cristiane Soares. Ela, que mora com o marido, uma filha de 14 anos e mais dois gatos, relata que ficou em choque quando recebeu a notícia sobre a interdição do prédio.A empresa responsável pela construção do empreendimento é a Atec Empreendimentos. Cotia e Cia fez contatos por e-mail e rede social, mas não houve retorno dentro do prazo estipulado.

O QUE DIZ A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE COTIA





Procurada pela reportagem, a Secretaria de Habitação e Urbanismo de Cotia informou que recebeu uma solicitação para realizar uma vistoria no bloco 2 do Condomínio Duo Granja Viana, na última sexta-feira.





No local, após inspeção visual pelo engenheiro responsável, a pasta disse que verificou-se a presença de várias rachaduras na região central, ao longo de todos os pavimentos do edifício. "Ademais, o síndico informou que essas rachaduras estavam aumentando e que estavam escutando estalos provenientes da estrutura", disse.

Ao todo, 13 famílias tiveram que deixar seus apartamentos de imediato. No entanto, sem ter para onde ir, nem todas conseguiram evacuar o local.O Auto de Notificação para Desocupação de Área foi emitido pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo. O documento pede para que os moradores desocupem o local de forma imediata até que a estrutura do prédio seja reformada com as devidas manutenções.De acordo com o síndico do condomínio, Diogo de Oliveira, o problema – que já era de conhecimento da construtora responsável pelo empreendimento - se agravou nos últimos meses. Segundo ele, existe um processo na Justiça que vem se desenrolando desde 2019 e, até agora, sem nenhuma solução.explicou Diogo ao Cotia e Cia nesta quarta-feira (30).desabafa o síndico.Ainda de acordo com a secretaria, apesar da posição das rachaduras não indicarem possível colapso global do prédio em virtude de recalque, entendeu-se que a conjuntura dos indícios verificados poderiaconcluiu.