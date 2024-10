Corpo de paraquedista que morreu durante salto será cremado em Vargem Grande Paulista

Natural do Chile, Carito, como era conhecida, morreu no último sábado (26) durante salto de paraquedas no interior de SP

Carolina Muñoz. Foto: Reprodução / Redes Sociais

O corpo da paraquedista Carolina Muñoz Kennedy, conhecida como Carito, que morreu no último sábado (26) durante um salto, será cremado em Vargem Grande Paulista nesta quarta-feira (30). As cinzas serão entregues aos familiares para retornarem ao Chile. As informações são do G1.





Segundo o portal, o velório da paraquedista acontece nesta terça-feira (29) na casa em que ela morava em Boituva, interior de São Paulo.

A paraquedista era natural de Santiago, no Chile, mas vivia há mais de cinco anos em Boituva. Por lá, era carinhosamente conhecida como Carito e, além de atleta profissional, era fisioterapeuta e quiropraxista.A morte da paraquedista gerou comoção no Brasil e no exterior. Além de atleta, ela também era formada em cinesiologia e quiropraxia e trabalhava na área de fisioterapia. Carito morreu dois dias depois de completar 40 anos.