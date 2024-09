Motorista morre após bater em poste na estrada de Caucaia do Alto

Homem tinha 51 anos e morreu na hora; com o impacto da batida, veículo parou do outro lado da estrada

Imagem: Aconteceu em Cotia e Região / Instagram

Um motorista, de 51 anos, morreu nesse sábado (14) após bater com o carro em um poste de iluminação na estrada de Caucaia do Alto, em Cotia. O acidente ocorreu por volta das 4h30 na altura do número 324, próximo ao Apache.

Segundo agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) que atenderam a ocorrência, com o choque da batida, o veículo parou do outro lado da estrada.Socorristas do Samu estiveram no local e constataram não haver condições de socorro, visto que a vítima já estava sem vida no local do acidente.No momento do acidente, não havia testemunhas. Após a realização da perícia, o veículo foi liberado do local e o corpo da vítima removido.Um inquérito policial foi instaurado para apurar as causas do acidente.