ONG em Cotia abre inscrições para curso técnico de gastronomia para mulheres

Curso é gratuito; veja como se inscrever

Foto: Reprodução / Redes Sociais

A ONG (Organização Não Governamental) Afesu Moinho, unidade Granja Viana, em Cotia, está com inscrições abertas para o curso técnico de gastronomia voltado para mulheres.





As candidatas devem ter o Ensino Médio concluído ou estarem cursando o 3⁰ ano. Também é necessário que tenham de 17 a 25 anos.O curso, que é gratuito, envolve aulas práticas e teóricas formando profissionais que dominam as técnicas de culinária, higiene, práticas na cozinha, confeitaria, culinária brasileira e internacional, cozinha contemporânea, serviço e gestão de restaurante, produção e manipulação dos alimentos, trabalho em equipe e supervisão do time.Para se inscrever,A Afesu Moinho, também conhecida como Casa do Moinho, foi inaugurada em 1998, e está localizada na Av. José Giorgi, 935, na entrada do Km 26,5 da rodovia Raposo Tavares.