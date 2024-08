Exposição imersiva de Harry Potter estreia em SP nesta semana; veja valores dos ingressos

As visitas ocorrem de terça a sexta-feira, das 10h às 19h; e aos sábados, domingos e feriados das 09h às 19h

Foto: Divulgação

(VEJA AQUI). O Parque do Ibirapuera, em São Paulo, recebe, a partir desta quinta-feira (22), a exposição imersiva oficial de Harry Potter. Os ingressos custam a partir de R$ 50



Com edições anteriores em Nova York, Barcelona e até na China, o evento de Harry Potter já recebeu mais de 2 milhões de visitantes e muitos elogios de quem conheceu.



ATRAÇÕES



Entre as atrações divulgadas, haverá um cofre inspirado no banco de Gringotts e um salão com o Chapéu Seletor, além de oferecer aulas de Quadribol, preparações de poções e plantação de Mandrágoras. Os fãs da saga ainda terão acesso a experiências exclusivas e poderão conhecer detalhes das produções dos filmes.



Segundo a divulgação, “‘Harry Potter: The Exhibition’ celebra todo o universo Harry Potter ao trazer alguns dos seus momentos favoritos, personagens, cenários e monstros da série de filmes e do universo expandido do mundo bruxo.





(Com informações do site Melhores Destinos)





A exposição será no Pavilhão OCA. As visitas ocorrem de terça a sexta-feira, das 10h às 19h; e aos sábados, domingos e feriados das 09h às 19h.