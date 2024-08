Enel diz ter aumentado em 70% o número de podas de árvores em Cotia

Trabalho preventivo visa reduzir impacto no fornecimento de energia.

E Enel informou que em julho, as equipes da empresa realizaram mais de 7,3 mil podas de árvores em Cotia, cerca de 70% a mais do executado no mesmo mês de 2023. Além das podas houve o trabalho para afastamento de folhas e galhos que estavam em contato com a rede elétrica.

A intensificação dos mutirões tem como objetivo ampliar a confiabilidade do fornecimento de energia e segurança da rede, reduzindo as interrupções de energia em decorrência do impacto de galhos e árvores nos cabos elétricos.

“Redimensionamos nosso plano de manutenção preventiva, considerando o agravamento das mudanças climáticas, e estamos acelerando ao máximo as ações nesses meses, caracterizados por menor incidência de chuvas. Nossa meta de podas do ano, por exemplo, é dobrar o realizado em 2023. O objetivo final é reduzir as quedas de energia decorrentes do contato da vegetação com a rede”, explica Vincenzo Ruotolo, diretor de Redes da Enel Distribuição São Paulo.

Plano e alerta - O plano de poda da Enel é definido por meio de inspeções contínuas na rede. Técnicos percorrem as linhas de distribuição de toda área de concessão, identificando pontos de contato da fiação com a vegetação.

A distribuidora alerta aos moradores que não tentem realizar podas por conta própria. Galhos podem estar próximos à fiação elétrica, mesmo que isso não esteja visualmente aparente. E qualquer aproximação ou contato com cabos energizados pode ser fatal. Esse tipo de serviço só deve ser feito por profissionais habilitados e com técnicas e equipamentos de segurança adequados.