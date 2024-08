Criminosos roubam carro de idosos, furtam adega e são presos em SP

Caso aconteceu na madrugada desse domingo (25) na zona oeste da capital

Foto: PMSP

Três indivíduos foram detidos em flagrante na madrugada deste domingo (25) ao cometerem um furto em uma adega em Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Para cometer o crime, o grupo utilizou um veículo que havia sido roubado de um casal de idosos no dia 22 de agosto.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), um chamado foi feito por volta das 2h30 relatando o ocorrido. Ao se aproximarem do local, os policiais avistaram um homem e uma mulher fugindo pela Rua Antônio Alarcon.Apesar de nada suspeito ter sido encontrado com o casal, os policiais avistaram um carro mais adiante com as mesmas características do veículo roubado na última quinta-feira (22/8), quando criminosos renderam um casal de idosos, agredindo-os e levando o carro e ferramentas de trabalho.No interior do veículo, os PMs encontraram um terceiro suspeito, confirmando que estava associado aos outros dois abordados.Na adega, foi constatado que a fechadura havia sido arrombada e que 169 itens, avaliados em quase R$ 12 mil, já estavam separados para serem levados. O trio foi detido e encaminhado ao 91º DP (Ceagesp).